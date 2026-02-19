Четыре поезда запустят из Нижнего Новгорода в Арзамас на Масленицу

Четыре поезда доставят туристов из Нижнего Новгорода в Арзамас на масленичные гулянья. Праздничную программу организуют на нескольких городских площадках 22 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
Составы, в том числе ретропоезд, отправятся из столицы ПФО в Арзамас в 5:10, 7:35, 07:10 и 10:44. Обратно они проследуют в 16:20, 17:51, 20:16 и в 20:36.
Для гостей подготовили театральные представления, народные песни, танцы и игры, конкурсы и мастер-классы, а также вкусные угощения.
Ранее мы писали, что «Масленичные забавы» пройдут в квартале церкви Трёх Святителей 22 февраля.
Напомним, что нижегородские парки и музеи подготовили программу на Масленицу.