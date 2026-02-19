Ричмонд
Четыре поезда запустят из Нижнего Новгорода в Арзамас на Масленицу

Праздничные гулянья пройдут 22 февраля.

Источник: Живем в Нижнем

Четыре поезда доставят туристов из Нижнего Новгорода в Арзамас на масленичные гулянья. Праздничную программу организуют на нескольких городских площадках 22 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Составы, в том числе ретропоезд, отправятся из столицы ПФО в Арзамас в 5:10, 7:35, 07:10 и 10:44. Обратно они проследуют в 16:20, 17:51, 20:16 и в 20:36.

Для гостей подготовили театральные представления, народные песни, танцы и игры, конкурсы и мастер-классы, а также вкусные угощения.

Ранее мы писали, что «Масленичные забавы» пройдут в квартале церкви Трёх Святителей 22 февраля.

Напомним, что нижегородские парки и музеи подготовили программу на Масленицу.