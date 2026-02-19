Подача воды остановлена в Котово из-за новой аварии

В настоящее время специалисты ведут аварийные работы. Водоснабжение города временно приостановлено.
Напомним, всего лишь несколько дней назад власти города отчитались об устранении двух порывов на водоводе Котово-Филино.
