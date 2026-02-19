Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подача воды остановлена в Котово из-за новой аварии

В Котово 19 февраля произошла очередная аварийная ситуация на водозаборе Филино. Как сообщили в администрации района, в машинном отделении зафиксирована утечка. Для устранения аварии пришлось остановить насосы.

Источник: Reuters

В настоящее время специалисты ведут аварийные работы. Водоснабжение города временно приостановлено.

Напомним, всего лишь несколько дней назад власти города отчитались об устранении двух порывов на водоводе Котово-Филино.