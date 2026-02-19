Ричмонд
Новосибирская телебашня празднично засияет в День защитника Отечества

С 20:00 до 23:00 на её медиафасаде появятся надписи, а также символы, посвящённые разным родам войск.

Источник: Соцсети

23 февраля телебашня филиала РТРС в Новосибирске загорится цветами российского флага. С 20:00 до 23:00 на её медиафасаде появятся надписи «23 февраля» и «День защитника Отечества», а также символы, посвящённые разным родам войск: красная звезда, силуэт военнослужащего на фоне флага России, эмблемы сухопутных войск, ВДВ, Военно-морского флота и георгиевская лента.

Как уточнили в РТРС, жители и гости города смогут увидеть праздничное шоу света в центре города.

Кроме того, с 20 по 22 февраля телебашня будет украшена архитектурно-художественной подсветкой по сценарию выходного дня — как преддверие главного праздника для всех защитников Отечества.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что в Новосибирске 23 февраля ограничат движение транспорта.