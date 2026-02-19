Новосибирская телебашня празднично засияет в День защитника Отечества

23 февраля телебашня филиала РТРС в Новосибирске загорится цветами российского флага. С 20:00 до 23:00 на её медиафасаде появятся надписи «23 февраля» и «День защитника Отечества», а также символы, посвящённые разным родам войск: красная звезда, силуэт военнослужащего на фоне флага России, эмблемы сухопутных войск, ВДВ, Военно-морского флота и георгиевская лента.