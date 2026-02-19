Александр Бастрыкин дал первое поручение новому главному следователю Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Председатель СК России затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащей организации отлова безнадзорных собак в Челябинске», — сообщает федеральное ведомство.
Поручение адресовано новому руководителю СУ региона Андрею Щукину. Ранее они поступали временно исполняющему эти обязанности Константину Правосудову.
Как сообщалось, генерал-майор юстиции Андрей Щукин приехал из Томской области, где трудился с июня 2018 года.
Андрей Щукин в 1992 году окончил новосибирский юрфак ТГУ по специальности «правоведение». Служил в органах прокуратуры с 1991 года в различных должностях. В следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре РФ по Новосибирской области начал работу в 2007 году в должности замруководителя управления. В 2011 году продолжил службу в СУ СК РФ по Новосибирской области в должности заместителя руководителя управления.
Ранее руководителем челябинского управления СК РФ был Алексей Колбасин. В сентябре 2025 года появилась информация об его отставке. С того момента обязанности временно исполнял Константин Правосудов.