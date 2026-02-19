Бастрыкин дал первое поручение новому главному следователю Челябинской области

Андрей Щукин в 1992 году окончил новосибирский юрфак ТГУ по специальности «правоведение». Служил в органах прокуратуры с 1991 года в различных должностях. В следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре РФ по Новосибирской области начал работу в 2007 году в должности замруководителя управления. В 2011 году продолжил службу в СУ СК РФ по Новосибирской области в должности заместителя руководителя управления.