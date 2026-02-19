Новый авиарейс свяжет Самару и Ургенч — дата и время

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Авиакомпания Red Wings с 3 апреля откроет прямые рейсы из Самары в узбекистанский город Ургенч. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
«Red Wings открывает прямое авиасообщение из Самары в Ургенч, Узбекистан. Первый рейс по новому направлению состоится уже 3 апреля», — говорится в сообщении компании.
Рейсы из Самары в Ургенч будут выполняться по пятницам, вылет запланирован на 23.40 по местному времени. Время в пути составит 2 часа 30 минут. Полеты будут выполняться на российском лайнере SSJ-100.
«Ургенч станет третьим городом Узбекистана, включенным в маршрутную сеть Red Wings из аэропорта Самары. С 2023 года авиакомпания выполняет рейсы из Самары в Ташкент. Полеты в Бухару проходят с пересадкой в аэропорту Кольцово, Екатеринбург», — добавили в пресс-службе.
Авиакомпания Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний и специализируется на регулярных и чартерных пассажирских, бизнес- и грузовых перевозках. Маршрутная сеть включает более 100 российских и международных направлений. Основу флота составляют российские авиалайнеры SSJ-100.