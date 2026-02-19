Ричмонд
Бастрыкин потребовал отчет о коммунальных проблемах на Лазоревой в Волгограде

Жители Волгограда страдают от бездействия УК.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде жители многоквартирного дома на улице Лазоревой обратились к Александру Бастрыкину с криком о помощи, жалуясь на полное бездействие своей управляющей компании, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на следком.

Как выяснилось, люди столкнулись с целым рядом проблем: в их доме плохо работает отопление, а трубы постоянно протекают. От этого не только холодно, но и портится имущество, ведь постоянные испарения и сырость разрушают все вокруг. Самое возмутительное, что, по словам жильцов, в управляющей компании просто игнорируют их обращения и не принимают никаких мер для устранения этих аварийных ситуаций.

Волгоградские следователи уже возбудили уголовное дело. Это значит, что следователи тщательно разберутся, кто виноват в том, что люди вынуждены жить в таких условиях. Бастрыкин лично взял дело под свой контроль. Он поручил доложить о ходе расследования.