Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Черемхове вдова участника СВО добилась государственной пенсии через суд

Женщине объяснили, что нетрудоспособные члены семей военнослужащих не имеют права на выплату.

Источник: Комсомольская правда

В Черемхове вдова участника СВО добилась пенсии через суд. Мужчина принимал участие в специальной военной операции в составе частной военной компании. В 2023 году он героически погиб. Бойца наградили государственными наградами.

Позже жене погибшего отказали в назначении государственной пенсии по потери кормильца. Объяснив это тем, что нетрудоспособные члены семей военнослужащих, не имеют права на данную выплату.

— В данном случае отказ в назначении выплаты не отвечает целям социальной и экономической политики государства, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе судов общей юрисдикции Приангарья.

Суд, рассмотрев дело, решил, что женщина имеет право на пенсию по случаю потери кормильца. Черемховский городской суд постановил: отказ в назначении пенсии был неправомерным, и теперь вдове должны назначить положенную субсидию.