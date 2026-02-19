В Черемхове вдова участника СВО добилась государственной пенсии через суд

В Черемхове вдова участника СВО добилась пенсии через суд. Мужчина принимал участие в специальной военной операции в составе частной военной компании. В 2023 году он героически погиб. Бойца наградили государственными наградами.
Позже жене погибшего отказали в назначении государственной пенсии по потери кормильца. Объяснив это тем, что нетрудоспособные члены семей военнослужащих, не имеют права на данную выплату.
— В данном случае отказ в назначении выплаты не отвечает целям социальной и экономической политики государства, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе судов общей юрисдикции Приангарья.
Суд, рассмотрев дело, решил, что женщина имеет право на пенсию по случаю потери кормильца. Черемховский городской суд постановил: отказ в назначении пенсии был неправомерным, и теперь вдове должны назначить положенную субсидию.