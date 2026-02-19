Судебные приставы взыскали 150 тысяч рублей за падение в омском автобусе

Судебные приставы-исполнители отдела по Советскому административному округу Омска взыскали с пассажирского предприятия 150 000 рублей в пользу жительницы города, пострадавшей при падении в общественном транспорте.
Инцидент произошел на маршруте от остановки «Малунцева» в направлении железнодорожного вокзала. При приближении к остановке «Рождественского» водитель автобуса резко затормозил, из-за чего пассажирка, готовившаяся к выходу, не удержалась и упала в салоне, ударившись правым плечом. Самостоятельно подняться женщина не смогла — помощь оказали другие пассажиры и сотрудник транспорта.
Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшую в травмпункт, где диагностировали перелом правого плечевого сустава со смещением. Проведенная операция и последующая медицинская экспертиза подтвердили причинение тяжкого вреда здоровью. Помимо физических страданий, женщина указала на значительный моральный ущерб, связанный с длительным восстановлением и невозможностью выполнять привычные действия.
Суд частично удовлетворил исковые требования, обязав перевозчика выплатить компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей с учетом штрафных санкций. Основанием для взыскания послужила статья 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающая ответственность перевозчика за вред, причиненный жизни и здоровью пассажира при оказании транспортных услуг.
Во избежание дополнительных финансовых потерь организация оперативно перечислила всю сумму задолженности пострадавшей.
