Судебные приставы взыскали 150 тысяч рублей за падение в омском автобусе

Инцидент произошел на маршруте от остановки «Малунцева» в направлении железнодорожного вокзала. При приближении к остановке «Рождественского» водитель автобуса резко затормозил, из-за чего пассажирка, готовившаяся к выходу, не удержалась и упала в салоне, ударившись правым плечом. Самостоятельно подняться женщина не смогла — помощь оказали другие пассажиры и сотрудник транспорта.