Врач назвала неожиданную причину пить какао белорусам в возрасте 50+

Белорусский врач сказала о пользе какао для женщин и мужчин 50+

Источник: Комсомольская правда

Врач-диетолог сказала, почему «суперфуд» какао особенно полезен для женщин в возрасте 50+, передает «СбТВ».

Так, по словам главного научного сотрудника клинической лаборатории профилактической медицины НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольги Синяковой, женщинам после 50 лет стоит включить в рацион какао. Польза этого продукта — во флавоноидах, являющихся антиоксидантами и обеспечивающими профилактику старения. Для женщин в постменопаузальном возрасте этот напиток представляет особую ценность.

— Магний, содержащийся в какао, помогает снизить боль при предменструальном синдроме, а ценные масла поддерживают хорошее состояние кожи, — прокомментировала специалист.

Еще какао способствует улучшению памяти и концентрации внимания. Его рекомендуют всем людям старше 50 лет для поддержания когнитивного здоровья.

— За счет флавоноидов и воздействия на сосуды какао улучшает мозговой кровоток. Это своеобразная профилактика болезни Альцгеймера, — подчеркнула доктор Синякова.

Кроме того, какао повышает чувствительность клеток к инсулину, способствуя профилактике инсулинорезистентности и снижению уровня сахара в крови. Однако важно, чтобы человек употреблял его без сахара.

А вот беременным женщинам и детям до трех лет от какао лучше отказаться из-за теобромина, оказывающего возбуждающее действие, и кофеина.

— Человек может употребить до 400 миллиграмма кофеина в день, а у беременных норма — 200 миллиграммов и ниже. Так что не более половины чашки и не каждый день, — заключила врач.

