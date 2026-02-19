В московских аэропортах отменили 19 рейсов

«С начала суток воздушные гавани обслужили 320 рейсов: 160 — на вылет, 160 — на прилет. На запасные аэродромы “ушли” шесть рейсов. Отменено на прилет и вылет 19 рейсов, включая 6 рейсов иностранных авиакомпаний. Задержаны более чем на два часа 14 рейсов», — говорится в сообщении.