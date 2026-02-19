Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин назвал ситуацию со снегопадом в Москве сложной

Собянин: ситуация со снегопадом в Москве крайне сложная, но город справится.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация со снегопадом в столице крайне сложная, но выразил уверенность в том, что город справится.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в среду рассказал РИА Новости, что снегопад в Москве начнется ночью или ранним утром в четверг. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что городские службы в столице готовятся к сильной метели, которая может принести за сутки более чем 70% от месячной нормы осадков.

«Спасибо всем, кто круглые сутки самоотверженно работает на улицах и во дворах. Ситуация крайне сложная, но, уверен, город справится», — написал Собянин в своем канале на платформе Max.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше