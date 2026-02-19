Собянин назвал ситуацию со снегопадом в Москве сложной

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация со снегопадом в столице крайне сложная, но выразил уверенность в том, что город справится.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в среду рассказал РИА Новости, что снегопад в Москве начнется ночью или ранним утром в четверг. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что городские службы в столице готовятся к сильной метели, которая может принести за сутки более чем 70% от месячной нормы осадков.
«Спасибо всем, кто круглые сутки самоотверженно работает на улицах и во дворах. Ситуация крайне сложная, но, уверен, город справится», — написал Собянин в своем канале на платформе Max.