Создана бюджетная альтернатива соевым кормам для птиц

«Мы берем обычный горох, даже некондиционный подходит, и с помощью ферментов извлекаем из него максимум белка. Ферменты работают как ножницы — разрезают связи между молекулами углеводов, и белок высвобождается в чистом виде. Получается концентрат почти как соя по составу, но из местного сырья», — рассказала кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры биологии, генетики, общей и биологической химии Казанского ГАУ Надия Касанова.