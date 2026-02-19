Создана бюджетная альтернатива соевым кормам для птиц

КАЗАНЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Ученые Казанского государственного аграрного университета совместно с коллегами из Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) разработали способ получения белкового концентрата из гороха. Корм на его основе ускоряет рост цыплят и снижает затраты на выращивание по сравнению с импортной соей, сообщили ТАСС в пресс-службе Казанского ГАУ.
Российское птицеводство испытывает дефицит кормового белка, который обычно компенсируют дорогой импортной соей. Горох, широко распространенный в России, содержит почти вдвое меньше белка. Казанские исследователи нашли способ извлечь из гороха втрое больше протеина с помощью обработки ферментами.
«Мы берем обычный горох, даже некондиционный подходит, и с помощью ферментов извлекаем из него максимум белка. Ферменты работают как ножницы — разрезают связи между молекулами углеводов, и белок высвобождается в чистом виде. Получается концентрат почти как соя по составу, но из местного сырья», — рассказала кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры биологии, генетики, общей и биологической химии Казанского ГАУ Надия Касанова.
В эксперименте на 100 цыплятах мясо-яичной породы к двухмесячному возрасту птица на гороховом концентрате весила на 5% больше контрольной группы и обогнала цыплят на соевом корме на 12%. Расход корма при этом снизился на 6%. Анализы крови подтвердили безопасность корма и улучшение обмена веществ у птицы.
В вузе отметили, что экономическая выгода корма складывается из дешевизны сырья, возможности перерабатывать некондиционное зерно и снижения затрат на производство белка в 8−10 раз по сравнению с животным. Разработка может снизить зависимость птицеводства от импорта.