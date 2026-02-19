Ричмонд
«Оставили детей дома»: Беркут увез Аишу на отдых

Отечественные исполнители Айбек и Виктория Жансеитовы, известные на сцене как Беркут и Аиша, улетели на отдых с младшей дочерью, оставив дома троих детей, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Беркут объяснил, что его супруге нужно было отдохнуть от бесконечных забот: «Мы поехали на отдых сами, оставив дома детей и взяв с собой только Латифу. Хотелось, чтобы Аиша хоть немного отдохнула. С четырьмя детьми всё-таки нелегко — один убежит в одну сторону, другой — в другую, а третий не хочет одеваться. А в это время нужно менять подгузник четвертому. Это жизнь, и этим она прекрасна. Пусть всё будет хорошо!» — написал Беркут.

«Какое красивое, милое видео. Вы прекрасны. Желаю вам чудесных, солнечных, позитивных, незабываемых приключений», — отреагировали подписчики.

«Счастливая семья», — написали они.

«Символ чистой любви — это Беркут и Аиша. Раньше смотрели ваши клипы, а теперь вы уже большая дружная семья», — добавили пользователи.

«Я люблю вас. Хорошего отдыха», — пожелали они.