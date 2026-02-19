«Оставили детей дома»: Беркут увез Аишу на отдых

Беркут объяснил, что его супруге нужно было отдохнуть от бесконечных забот: «Мы поехали на отдых сами, оставив дома детей и взяв с собой только Латифу. Хотелось, чтобы Аиша хоть немного отдохнула. С четырьмя детьми всё-таки нелегко — один убежит в одну сторону, другой — в другую, а третий не хочет одеваться. А в это время нужно менять подгузник четвертому. Это жизнь, и этим она прекрасна. Пусть всё будет хорошо!» — написал Беркут.