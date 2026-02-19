Как полиция Алматы усиливает безопасность во дворах: новые меры

На рабочей встрече полиции с председателями ОСИ и КСК речь шла о профилактике правонарушений, взаимодействии с жителями и роли участковых инспекторов, передает DKNews.kz.
О чём говорили на встрече.
Рабочую встречу провёл начальник департамента полиции Алматы Айдын Кабдулдинов.
В центре обсуждения были вопросы профилактики правонарушений. Особое внимание уделили взаимодействию участковых инспекторов с жителями. Отдельно рассматривались меры по повышению безопасности во дворах и подъездах.
Сегодня в Алматы зарегистрированы 1527 КСК. В городе действуют 4672 ОСИ и обслуживающих компаний. В полиции подчёркивают, что именно они являются ключевыми партнёрами в обеспечении порядка на местах.
— Общественная безопасность начинается с двора. Там, где есть взаимодействие полиции, председателей КСК и ОСИ и самих жителей, снижается уровень преступности, — отметил Айдын Кабдулдинов.
Как полиция становится ближе к жителям.
В рамках сервисной модели полиция усиливает доступность для населения.
В административных зданиях работают фронт-офисы. В районных подразделениях действуют сервисные центры. Обращения граждан принимаются через официальные страницы полиции в социальных сетях.
Особая роль в профилактике отводится участковым инспекторам. В городе уже открыты 10 участковых пунктов полиции. До конца года все участковые будут обеспечены служебными помещениями на своих участках.
На наиболее криминогенных территориях установлены 20 модульных постов полиции. Они работают круглосуточно. В них ведётся приём граждан.
— Мы стремимся к тому, чтобы участковый был максимально близок к жителям — не формально, а реально, в шаговой доступности, — подчеркнул глава полиции.
Какие результаты уже достигнуты.
С начала года благодаря совместной работе полиции, КСК и ОСИ выявлено более 180 правонарушений.
Среди них зафиксировано 45 фактов использования квартир для занятия проституцией. Обнаружено 135 квартир, сдаваемых в аренду без разрешительных документов.
Кроме того, закрашено свыше 600 наркографити.
Контроль за миграционной ситуацией.
Отдельное внимание уделяется вопросам миграционной безопасности.
В рамках профилактических мероприятий выявляются незаконно проживающие лица. Проводится проверка граждан, состоящих на учёте. Операции также направлены на выявление лиц, причастных к преступлениям.
— Своевременная информация от председателей КСК и ОСИ о новых жильцах или подозрительных лицах нередко позволяет предотвратить преступление, — отметил Айдын Кабдулдинов.