Школе в Ростове присвоят имя бывшего градоначальника Андрея Байкова

Напомним, 2026 год был объявлен в Ростове годом Андрея Матвеевича Байкова. В связи с этим мероприятия запланировали не только в школах. Состоятся также фестиваль купечества, тематические экскурсии, городские субботники, выйдет в свет книга «Андрей Матвеевич Байков. Образ в истории Ростова-на-Дону». Также заложат именную аллею, и это далеко не весь список мероприятий.