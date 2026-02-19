Ричмонд
Школе в Ростове присвоят имя бывшего градоначальника Андрея Байкова

Школу № 98 в Ростове назовут в честь бывшего головы города Андрея Байкова.

Источник: Комсомольская правда

В микрорайоне «Полет» в Ростове-на-Дону школе № 98 присвоят имя Андрея Матвеевича Байкова — ростовского головы, жившего во второй половине XIX века. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава донской столицы Александр Скрябин.

— Кроме того, в школах организуют Единый городской урок, посвященный наследию городского головы. После этого единый общегородской урок станет ежегодной традицией, — добавил Александр Скрябина.

Напомним, 2026 год был объявлен в Ростове годом Андрея Матвеевича Байкова. В связи с этим мероприятия запланировали не только в школах. Состоятся также фестиваль купечества, тематические экскурсии, городские субботники, выйдет в свет книга «Андрей Матвеевич Байков. Образ в истории Ростова-на-Дону». Также заложат именную аллею, и это далеко не весь список мероприятий.

