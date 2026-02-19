Ричмонд
Самолеты начнут летать из Самары в Ургенч с 3 апреля

Уникальные памятники ЮНЕСКО ждут самарских туристов в Ургенче.

Red Wings запускает прямое авиасообщение из Самары в Ургенч. Первый рейс в город Узбекистана запланирован на 3 апреля. Регулярные полеты будут выполняться по пятницам в 23:40, а время в пути составит 2 часа 30 минут. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Для жителей Самары открывается новое направление, которое позволит легко добраться до исторического Ургенча и увидеть уникальные памятники ЮНЕСКО, такие как Хива», — говорится в сообщении.

Ургенч станет третьим городом Узбекистана в маршрутной сети авиакомпании из аэропорта Самары. С 2023 года выполняются также рейсы в Ташкент, а полеты в Бухару осуществляются с пересадкой в Екатеринбурге. В Ургенч будут летать самолеты SSJ-100.