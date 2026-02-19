Самолеты начнут летать из Самары в Ургенч с 3 апреля

Red Wings запускает прямое авиасообщение из Самары в Ургенч. Первый рейс в город Узбекистана запланирован на 3 апреля. Регулярные полеты будут выполняться по пятницам в 23:40, а время в пути составит 2 часа 30 минут. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.