В Самарской области глав семи муниципалитетов обязали убрать снег

Проверка показала, что на проезжей части дорог в сельских поселениях Красноармейское, Волчанка, Гражданский, Колывань, Ленинский, Кировский и Алексеевский Красноармейского района имеются снежные накаты и наледь. Прокуратура направила главам муниципалитетов представления с требованием устранить нарушения.
Чиновники рассмотрели и удовлетворили акты прокурорского реагирования. Дороги очистили от снега и наледи.
