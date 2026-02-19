Ричмонд
В Самарской области глав семи муниципалитетов обязали убрать снег

В семи муниципалитетах Самарской области выявлены нарушения требований безопасности дорожного движения. Прокуратура обнаружила на проезжей части неубранный снег. Об этом сообщает контрольный орган.

Проверка показала, что на проезжей части дорог в сельских поселениях Красноармейское, Волчанка, Гражданский, Колывань, Ленинский, Кировский и Алексеевский Красноармейского района имеются снежные накаты и наледь. Прокуратура направила главам муниципалитетов представления с требованием устранить нарушения.

Чиновники рассмотрели и удовлетворили акты прокурорского реагирования. Дороги очистили от снега и наледи.

