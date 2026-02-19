Сколько можно заработать на депозите в 2026 году

По итогам 2025 года года объем депозитов физических лиц вырос на 14,7% и достиг рекордных 28,2 трлн тенге. Однако сегодня темпы роста депозитного рынка замедляются — сказывается эффект высокой базы предыдущих годов и снижение реальных доходов населения, сказано в аналитической записке Казахстанского фонда гарантирования депозитов. Тем не менее даже в условиях давления на кошельки люди стараются откладывать.