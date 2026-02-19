В Казахстане 90 городов: где сосредоточено больше всего населённых пунктов

Помимо городов, в административно-территориальной структуре страны зарегистрированы 195 районов, 29 поселков, 2 157 сельских округов и 6 096 сел. Наибольшее количество районов приходится на Акмолинскую область — 17 единиц, а максимальное число сел — на Туркестанскую область, где их 794.