Внуково предупредил о возможных корректировках в расписании рейсов

«В московском регионе наблюдается аномальный снегопад с метелью. Аэропорт “Внуково” работает в сложных метеоусловиях, на аэродроме введены процедуры работы в условиях ограниченной видимости… Международный аэропорт “Внуково” принимает все меры по выполнению расписания, при этом безусловным приоритетом остается безопасность полетов. Возможны дальнейшие корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет», — говорится в пресс-релизе аэропорта.