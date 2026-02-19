Ричмонд
Почему у белорусов не будет дополнительного выходного за 8 Марта? Разобрались

Впереди белорусов ждет 8 Марта — Международный женский день. Это официально праздничный день в стране, но дополнительного выходного на неделе за него не будет. Smartpress.by изучил календарь Министерства труда и социальной защиты.

Дело в том, что в этом году 8 Марта выпало на воскресенье. Конечно, это выходной, однако дополнительно в будний день белорусы не погуляют, если бы праздник выпал на понедельник, вторник, среду, четверг или пятницу.

Кстати, в 2026 году не только Международный женский день выпал на выходной. Еще белорусы не получат дополнительный выходной на неделе за 9 Мая — День Победы (суббота).

Это же касается Дня Октябрьской революции, который отметят в субботу, 7 ноября. Все остальные праздники в 2026-м выпадают на будни:

вторник, 21 апреля, — Радуница, пятница, 1 мая, — День труда, пятница, 3 июля, — День Независимости Республики Беларусь, пятница, 25 декабря, — католическое Рождество.

Соответственно, эти будни нерабочие.