Почему у белорусов не будет дополнительного выходного за 8 Марта? Разобрались

Дело в том, что в этом году 8 Марта выпало на воскресенье. Конечно, это выходной, однако дополнительно в будний день белорусы не погуляют, если бы праздник выпал на понедельник, вторник, среду, четверг или пятницу.
Кстати, в 2026 году не только Международный женский день выпал на выходной. Еще белорусы не получат дополнительный выходной на неделе за 9 Мая — День Победы (суббота).
Это же касается Дня Октябрьской революции, который отметят в субботу, 7 ноября. Все остальные праздники в 2026-м выпадают на будни:
вторник, 21 апреля, — Радуница, пятница, 1 мая, — День труда, пятница, 3 июля, — День Независимости Республики Беларусь, пятница, 25 декабря, — католическое Рождество.
Соответственно, эти будни нерабочие.