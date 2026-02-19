Кто заплатит за ремонт автомобиля после поездок по раздолбанным молдавским дорогам: Пошаговая инструкция. как добиться возмещения ущерба

В Молдове каждый водитель хотя бы раз сталкивался с этим: разбитый диск, повреждённая подвеска, порванная резина. Вопрос простой — кто компенсирует ремонт? Ответ зависит от того, кому принадлежит дорога. А ведь люди платят дорожные налоги, но ездят по разбитым дорогам.