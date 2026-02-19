Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кто заплатит за ремонт автомобиля после поездок по раздолбанным молдавским дорогам: Пошаговая инструкция. как добиться возмещения ущерба

В Молдове каждый водитель хотя бы раз сталкивался с этим: разбитый диск, повреждённая подвеска, порванная резина.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове каждый водитель хотя бы раз сталкивался с этим: разбитый диск, повреждённая подвеска, порванная резина. Вопрос простой — кто компенсирует ремонт? Ответ зависит от того, кому принадлежит дорога. А ведь люди платят дорожные налоги, но ездят по разбитым дорогам.

Разбираем пошагово, что делать:

1. Остановитесь на месте. Если автомобиль повреждён из-за ямы — не уезжайте. Факт происшествия должен быть зафиксирован.

2. Вызовите полицию. Сотрудники полиции обязаны приехать и составить протокол, где фиксируется:

состояние дорожного покрытия;

характер повреждений автомобиля;

обстоятельства инцидента.

Это ключевой документ для дальнейшего возмещения ущерба.

3. Ремонтируйте автомобиль за свой счёт. Обратитесь в автосервис и обязательно сохраните все документы:

фискальные чеки;

счета-фактуры;

смету ремонта с чётким указанием повреждений и стоимости работ.

Без документов компенсацию взыскать будет сложно.

4. Требуйте возмещение ущерба.

Собрав пакет документов, обращайтесь:

в примарию или районный совет (если дорога местная);

в Администрацию национальных дорог (если дорога национального значения).

Подаётся официальное заявление на компенсацию.

Если отказывают платить?

Ответственный орган обязан компенсировать ущерб. В случае отказа — подавайте иск в суд.

Практика показывает: в 98−99% подобных дел суд становится на сторону пострадавших водителей.

Стоит ли тратить время? Однозначно да. Тем более что первые шаги — вызов полиции и фиксация — бесплатны.

Сохраните этот пост и поделитесь — возможно, кому-то это поможет защитить свои права.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Нас готовят к самому страшному — к третьему сроку Санду на посту президента Молдовы: Что происходит.

Ей придется опять менять Конституцию под себя (далее…).

Вопрос ребром: Стоило ли детей посылать в школу в такой жуткий снегопад, который был в Молдове в эту среду — мнение «ЗА» и «ПРОТИВ».

Попытались ответить на вопрос, который вторые сутки обсуждается в обществе (далее…).

Новый перл министра инфраструктуры Боли: «Поезд Яссы — Кишинев не хуже скоростной электрички в Токио — комфорт тот же, только скорость отличается в 5 раз».

Министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Владимир Боля сравнил поезд, курсирующий по маршруту Яссы — Кишинёв, со скоростными поездами в Токио (далее…).