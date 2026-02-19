Кто заплатит за ремонт автомобиля после поездок по раздолбанным молдавским дорогам: Пошаговая инструкция. как добиться возмещения ущерба

В Молдове каждый водитель хотя бы раз сталкивался с этим: разбитый диск, повреждённая подвеска, порванная резина. Вопрос простой — кто компенсирует ремонт? Ответ зависит от того, кому принадлежит дорога. А ведь люди платят дорожные налоги, но ездят по разбитым дорогам.
Разбираем пошагово, что делать:
1. Остановитесь на месте. Если автомобиль повреждён из-за ямы — не уезжайте. Факт происшествия должен быть зафиксирован.
2. Вызовите полицию. Сотрудники полиции обязаны приехать и составить протокол, где фиксируется:
состояние дорожного покрытия;
характер повреждений автомобиля;
обстоятельства инцидента.
Это ключевой документ для дальнейшего возмещения ущерба.
3. Ремонтируйте автомобиль за свой счёт. Обратитесь в автосервис и обязательно сохраните все документы:
фискальные чеки;
счета-фактуры;
смету ремонта с чётким указанием повреждений и стоимости работ.
Без документов компенсацию взыскать будет сложно.
4. Требуйте возмещение ущерба.
Собрав пакет документов, обращайтесь:
в примарию или районный совет (если дорога местная);
в Администрацию национальных дорог (если дорога национального значения).
Подаётся официальное заявление на компенсацию.
Если отказывают платить?
Ответственный орган обязан компенсировать ущерб. В случае отказа — подавайте иск в суд.
Практика показывает: в 98−99% подобных дел суд становится на сторону пострадавших водителей.
Стоит ли тратить время? Однозначно да. Тем более что первые шаги — вызов полиции и фиксация — бесплатны.
Сохраните этот пост и поделитесь — возможно, кому-то это поможет защитить свои права.
