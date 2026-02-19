Новые спортивные объекты не будут строить в Алматы к Азиаде

«Касательно пробок — мы тоже тогда были обеспокоены этим вопросом, что наплыв из-за этого мероприятия есть, туристы и сами спортсмены. Однако при грамотном и правильном распределении автотранспорта, при правильном формировании графика соревнований нам удалось в 2017 году избежать проблем с пробками. И в принципе, город с этой задачей справился. Я думаю, что у Казахстана достаточно много опыта в проведении международных спортивных мероприятий, и справиться с трафиком нам поможет совместная консолидированная работа», — уверен вице-министр туризма и спорта.