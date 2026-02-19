Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые спортивные объекты не будут строить в Алматы к Азиаде

Вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев в кулуарах Сената 19 февраля 2026 года высказался о готовности Алматы к проведению X зимних Азиатских игр, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Серик Жарасбаев напомнил, что решение о проведении X зимних Азиатских игр в городе в 2029 году было объявлено накануне Олимпийских игр в Милане.

«Это решение позволит развивать дальше зимние виды спорта. Касательно строительства новых спортивных объектов — нами был проведен мониторинг и анализ перед тем, как эта заявка была одобрена. И по имеющимся объектам — они полностью соответствуют международным стандартам и полностью обеспечивают выполнение той программы, которая есть в Азиатской программе. То есть дополнительного строительства новых спортивных объектов для проведения Азиатских игр не потребуется», — заверил он.

По его словам, подтверждением этому является проведение в 2011 году Азиатских игр и в 2017 году 28-й Всемирной зимней Универсиады.

«Касательно пробок — мы тоже тогда были обеспокоены этим вопросом, что наплыв из-за этого мероприятия есть, туристы и сами спортсмены. Однако при грамотном и правильном распределении автотранспорта, при правильном формировании графика соревнований нам удалось в 2017 году избежать проблем с пробками. И в принципе, город с этой задачей справился. Я думаю, что у Казахстана достаточно много опыта в проведении международных спортивных мероприятий, и справиться с трафиком нам поможет совместная консолидированная работа», — уверен вице-министр туризма и спорта.

5 февраля 2026 года в Милане президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин и глава Олимпийского совета Азии шейх Джоан бин Хамад Аль-Тани подписали документ, согласно которому Алматы примет зимние Азиатские игры-2029.