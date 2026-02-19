Новые спортивные объекты не будут строить в Алматы к Азиаде

Серик Жарасбаев напомнил, что решение о проведении X зимних Азиатских игр в городе в 2029 году было объявлено накануне Олимпийских игр в Милане.
«Это решение позволит развивать дальше зимние виды спорта. Касательно строительства новых спортивных объектов — нами был проведен мониторинг и анализ перед тем, как эта заявка была одобрена. И по имеющимся объектам — они полностью соответствуют международным стандартам и полностью обеспечивают выполнение той программы, которая есть в Азиатской программе. То есть дополнительного строительства новых спортивных объектов для проведения Азиатских игр не потребуется», — заверил он.
По его словам, подтверждением этому является проведение в 2011 году Азиатских игр и в 2017 году 28-й Всемирной зимней Универсиады.
«Касательно пробок — мы тоже тогда были обеспокоены этим вопросом, что наплыв из-за этого мероприятия есть, туристы и сами спортсмены. Однако при грамотном и правильном распределении автотранспорта, при правильном формировании графика соревнований нам удалось в 2017 году избежать проблем с пробками. И в принципе, город с этой задачей справился. Я думаю, что у Казахстана достаточно много опыта в проведении международных спортивных мероприятий, и справиться с трафиком нам поможет совместная консолидированная работа», — уверен вице-министр туризма и спорта.
5 февраля 2026 года в Милане президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин и глава Олимпийского совета Азии шейх Джоан бин Хамад Аль-Тани подписали документ, согласно которому Алматы примет зимние Азиатские игры-2029.