В Омске ищут нового подрядчика для достройки Западного кладбища

«Мы сейчас прорабатываем с комбинатом специальных услуг план, как можно выявить свободный ресурс, где его взять. Также проводим мероприятия по строительству новых кладбищ. Сейчас у нас строится Западное кладбище в Кировском округе. Процент готовности объекта — 68% по информации департамента строительства. В настоящее время, к сожалению, контракт с подрядчиком расторгнут. Ищут нового подрядчика, который продолжит и закончит начатое», — пояснил Байков.