В Омске ищут нового подрядчика для достройки Западного кладбища

В Омске продолжают решать проблему дефицита мест для захоронений. Как в четверг, 19 февраля 2026 года, на пресс-конференции, посвященной теме погостов, сообщил начальник отдела коммунально-бытового хозяйства департамента городского хозяйства Дмитрий Байков, сейчас власти прорабатывают вопрос поиска свободных ресурсов и строительства новых кладбищ.
«Мы сейчас прорабатываем с комбинатом специальных услуг план, как можно выявить свободный ресурс, где его взять. Также проводим мероприятия по строительству новых кладбищ. Сейчас у нас строится Западное кладбище в Кировском округе. Процент готовности объекта — 68% по информации департамента строительства. В настоящее время, к сожалению, контракт с подрядчиком расторгнут. Ищут нового подрядчика, который продолжит и закончит начатое», — пояснил Байков.
Кроме того, ведутся работы по размещению новых кладбищ в поселке Андреевском и Петровском сельском поселении Омского муниципального района. Туда уже внесены изменения в градостроительный план, в дальнейшем к работе приступит кадастровый инженер. Чиновник заверил, что работа в этом направлении продолжается.