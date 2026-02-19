Белорусский подросток получил уголовку за подарки и покупки в TikTok

Суд признал подростка виновным и назначил ограничение свободы досуга на полгода. Школьник должен быть дома с 20.00 до 07.00 утра и приходить «отмечаться» в орган, осуществляющий контроль за поведением, дважды в месяц. Также с него постановлено взыскать возмещение имущественного ущерба и моральную компенсацию. Если у подростка не окажется имущества или доходов для этого, то ущерб компенсируют в равных долях его родители. Кроме того, мобильный телефон подростка, как средство совершения преступления, попал под специальную конфискацию.