Белорусский подросток получил уголовку за подарки и покупки в TikTok

В Малоритском районе судили школьника за подарки в TikTok, сообщила проуратура Брестской области.
Так, 16-летний подросток стал фигурантов уголовного дела о хищении имущества путем модификации компьютерной информации (ч.1 ст. 212, п. 4 ч.2 ст. 117 Уголовного кодекса Беларуси).
Еще летом 2025-го друг попросил школьника купить ему мороженое и передал для этого банковскую карту своей мамы. Молодой человек купил мороженое знакомому, а заодно сфотографировал реквизиты банковской карты. Потом в конце августа чужую банковскую карту он привязал к своему аккаунту в соцсети TikTok и около 10 дней оплачивал товары и услуги, отправлял подарки владельцам других аккаунтов. За это время им было украдено более 7000 белорусских рублей.
Женщина сказала, что не видела СМС-оповещений от банка о списаниях, так как они приходили на телефон сына, а он их просто удалил, не обратив внимания.
Суд признал подростка виновным и назначил ограничение свободы досуга на полгода. Школьник должен быть дома с 20.00 до 07.00 утра и приходить «отмечаться» в орган, осуществляющий контроль за поведением, дважды в месяц. Также с него постановлено взыскать возмещение имущественного ущерба и моральную компенсацию. Если у подростка не окажется имущества или доходов для этого, то ущерб компенсируют в равных долях его родители. Кроме того, мобильный телефон подростка, как средство совершения преступления, попал под специальную конфискацию.
Приговор еще может быть обжалован.
