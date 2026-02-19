В омских сельских школах учатся от 4 до 1225 учеников

В то же время в регионе работают 18 школ, где обучается десять и менее детей. Самыми малочисленными оказались Кузнецовская основная школа в Тевризском районе — всего 4 ученика. Еще в трех школах учится по 5 детей: в Краснодарской основной школе Павлоградского района, Усть-Тарской и Егоровской школах Тарского района.