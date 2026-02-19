В омских сельских школах учатся от 4 до 1225 учеников

В школах Омской области количество учеников может отличаться в сотни раз. Данные о самых крупных и самых маленьких учебных заведениях предоставили в региональном министерстве образования. Об этом сообщает Om1.
Среди районных школ лидерами по численности стали Большереченская средняя общеобразовательная школа, где учатся 1225 детей, Троицкая школа в Омском районе с 1076 учениками и школа № 4 в Калачинском районе, которую посещают 924 ребенка.
В то же время в регионе работают 18 школ, где обучается десять и менее детей. Самыми малочисленными оказались Кузнецовская основная школа в Тевризском районе — всего 4 ученика. Еще в трех школах учится по 5 детей: в Краснодарской основной школе Павлоградского района, Усть-Тарской и Егоровской школах Тарского района.