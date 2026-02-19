Самарцы поблагодарили коммунальщиков за замену «перемерзшей» трубы

Строительство проводилось методом горизонтально-направленного бурения через заводные котлованы. После монтажа специалисты провели опрессовку, промывку труб и ночью 17 февраля дали воду в систему. Сейчас давление в сети полностью восстановлено.
Как уточнили сетевики, перемёрзший участок планировался к перекладке в тёплое время года, но холодная погода внесла коррективы. Рабочие несколько дней отогревали трубу, смонтировали временные перемычки между линиями ХВС и частично подключили жилые дома. Параллельно организовывался регулярный подвоз воды для жителей.
С 2022 года, когда Куйбышевский район перешёл на обслуживание РКС, здесь уже модернизировали и переложили 4,5 км «воздушных» участков водопровода диаметром от 100 до 600 мм. Работы продолжаются по плану, чтобы минимизировать риски промерзания в зимний период.
Жители Самары благодарят специалистов за оперативное решение проблемы:
«Спасибо за трубу на 40 лет Пионерии, теперь отключения будут крайне редкими», — пишет Татьяна Ш.
«У вас оказывается много работы! Просите меня, что в пробках в вас плохо думал», — шутит Руслан Ш.