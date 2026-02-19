Самарцы поблагодарили коммунальщиков за замену «перемерзшей» трубы

С 2022 года, когда Куйбышевский район перешёл на обслуживание РКС, здесь уже модернизировали и переложили 4,5 км «воздушных» участков водопровода диаметром от 100 до 600 мм. Работы продолжаются по плану, чтобы минимизировать риски промерзания в зимний период.