Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарцы поблагодарили коммунальщиков за замену «перемерзшей» трубы

В Куйбышевском районе Самары введена в эксплуатацию новая водопроводная линия протяжённостью более 900 метров на улице 40 лет Пионерии. Она заменяет перемёрзший «воздушный» участок и обеспечит стабильное холодное водоснабжение жилых домов.

Источник: РКС Самара

Строительство проводилось методом горизонтально-направленного бурения через заводные котлованы. После монтажа специалисты провели опрессовку, промывку труб и ночью 17 февраля дали воду в систему. Сейчас давление в сети полностью восстановлено.

Как уточнили сетевики, перемёрзший участок планировался к перекладке в тёплое время года, но холодная погода внесла коррективы. Рабочие несколько дней отогревали трубу, смонтировали временные перемычки между линиями ХВС и частично подключили жилые дома. Параллельно организовывался регулярный подвоз воды для жителей.

С 2022 года, когда Куйбышевский район перешёл на обслуживание РКС, здесь уже модернизировали и переложили 4,5 км «воздушных» участков водопровода диаметром от 100 до 600 мм. Работы продолжаются по плану, чтобы минимизировать риски промерзания в зимний период.

Жители Самары благодарят специалистов за оперативное решение проблемы:

«Спасибо за трубу на 40 лет Пионерии, теперь отключения будут крайне редкими», — пишет Татьяна Ш.

«У вас оказывается много работы! Просите меня, что в пробках в вас плохо думал», — шутит Руслан Ш.