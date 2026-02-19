Омские кладбища приведут в порядок ко дню поминовения

«Региональный оператор вывозит именно с контейнерных площадок, а все, что находится за контейнерными площадками, приходится убирать руками наших рабочих и нашей техники. Поэтому вывоз мусора после родительского дня, конечно, очень сильно затягивается. На каждом кладбище у нас есть контейнерные площадки, у нас есть бункеры, если кому-то сложно дойти до контейнера. Хотя бы выносить на аллею, чтобы не кидать внутри, чтобы потом выносить вот эти несанкционированные свалки. Ну и, конечно, не допускать сжигания мусора, то есть не нужно этого делать, не оставлять без присмотра ни свечи, ни лампады, потому что пожароопасный период, где-то что-то немножечко загорелось, и потом начинается такое большое возгорание. Где-то прошло это, может быть, без последствий, а где-то сгорает табличка, сгорает крест, и потом люди, приходя на кладбище, не могут найти захоронение своего близкого родственника. Поэтому вот такая просьба к посетителям кладбища», — отметила исполняющий обязанности директора бюджетного учреждения города Омска «Комбинат специальных услуг» Ольга Котюргина.