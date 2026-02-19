Омские кладбища приведут в порядок ко дню поминовения

В четверг, 19 февраля 2026 года, состоялась пресс-конференция с участием исполняющей обязанности директора бюджетного учреждения города Омска «Комбинат специальных услуг» Ольги Котюргиной и начальника отдела коммунально-бытового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии Омска Дмитрия Байкова, посвященная подготовке к родительскому дню.
Как отметил Дмитрий Байков, подготовка ко дню поминовения уже началась.
«Мы уже начали большую подготовку. Вообще день поминовения имеет особое значение, конечно, в нашей деятельности. И с февраля ежегодно начинаем подготовку совместно с Департаментом транспорта, Министерством здравоохранения, Департаментом общественной безопасности, Комбинатам специальных услуг, Управлением дорожного хозяйства. Все организации задействованы. Мы издаем постановление, план работы, проводим неоднократно совещания, на которых обсуждаются, кто, где, как должен быть закреплен. За этим должны быть закреплены скорая, полиция, Комбинат специальных услуг. На кладбище проводятся определенные мероприятия уже с февраля, чтобы граждане к дню поминовения могли безопасно себя чувствовать на кладбище и приводить могилы в порядок», — заявил начальник отдела коммунально-бытового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии Омска Дмитрий Байков.
Ольга Котюргина рассказала о том, что именно подготовят на кладбищах к Радонице. Так, заключен договор с региональным оператором на вывоз мусора. Крупногабаритные отходы планируется вывозить также собственными силами КСУ. Кладбища обработают от клещей и грызунов, там разместят биотуалеты и покрасят стационарные.
«В настоящее время уже заключен договор с региональным оператором “Магнит”. Это порядка 26 миллионов. Конечно, в первую очередь надеемся на оперативную работу регионального оператора. Также наша техника. У нас сейчас — 6 единиц, 2 трактора, 2 погрузчика для телеги. То есть собственными силами с труднодоступных мест будем вывозить мусор на места для размещения крупногабаритных отходов. Кладбища будут обработаны против клещей и грызунов до родительского дня. На кладбищах будут размещены биотуалеты. Сейчас уже ведем переговоры, будет где-то около 30 биотуалетов. Кроме биотуалетов, на кладбище у нас расположен 31 стационарный туалет. Также будут производится работы по окраске, обработке и кронированию.
На всех колодцах к родительскому дню будут установлены ведра, цепи, потому что в летний период их забирают посетители. Все это будет обновлено. Также на кладбищах будут завезены техническая вода и песок", — рассказала Ольга Котюргина.
Кроме того, будут приведены в порядок бордюры, информационные щиты, указатели, ворота и ограждения. Шанцевый инструмент посетителям кладбищ предполагается выдавать бесплатно, добавила Котюргина.
Руководитель КСУ также обратилась к омичам с просьбой складывать мусор в пакеты и относить на контейнерные площадки, потому что регоператор вывозит мусор именно оттуда. Когда мусор складывают в других местах, там быстро вырастает куча, которую нужно убирать силами КСУ, поэтому вывоз сильно затягивается.
«Региональный оператор вывозит именно с контейнерных площадок, а все, что находится за контейнерными площадками, приходится убирать руками наших рабочих и нашей техники. Поэтому вывоз мусора после родительского дня, конечно, очень сильно затягивается. На каждом кладбище у нас есть контейнерные площадки, у нас есть бункеры, если кому-то сложно дойти до контейнера. Хотя бы выносить на аллею, чтобы не кидать внутри, чтобы потом выносить вот эти несанкционированные свалки. Ну и, конечно, не допускать сжигания мусора, то есть не нужно этого делать, не оставлять без присмотра ни свечи, ни лампады, потому что пожароопасный период, где-то что-то немножечко загорелось, и потом начинается такое большое возгорание. Где-то прошло это, может быть, без последствий, а где-то сгорает табличка, сгорает крест, и потом люди, приходя на кладбище, не могут найти захоронение своего близкого родственника. Поэтому вот такая просьба к посетителям кладбища», — отметила исполняющий обязанности директора бюджетного учреждения города Омска «Комбинат специальных услуг» Ольга Котюргина.
Напомним, в 2026 году Радоница выпадает на 21 апреля.