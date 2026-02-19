В Казахстане предложили усилить поддержку доноров

«Первое и наиболее острое — это низкий уровень мотивации безвозмездных доноров. Размер денежного эквивалента бесплатного питания для доноров установлен на уровне 0,25 МРП и не пересматривался годами, несмотря на рост цен и изменения социально-экономических условий. По сути, этот механизм утратил стимулирующую функцию и носит символический характер. Между тем, по рекомендациям ВОЗ, для устойчивой работы необходимо не менее 35 донаций на 1 тыс. населения в год. В Казахстане этот показатель составляет порядка 12 донаций», — сказал он.