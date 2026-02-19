РНФ: опыты химиков упростят производство аэрогелей для медицины и промышленности

Как именно протекает этот процесс, до настоящего времени ученые не полностью понимали, что мешало получать силоксановые аэрогели со строго заданными свойствами. Российские ученые сделали большой шаг к решению этой проблемы, впервые всесторонне изучив, как жидкость превращается в густой раствор и затем преобразуется в гель. Исследователям удалось сделать это в рамках одной и той же реакционной смеси, тогда как в прошлом химики изучали лишь отдельные стадии этого процесса.