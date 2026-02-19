В Омске представили цифровой гастрономический гид по 32 районам

В Омске представили виртуальный гастрономический буклет «Вкусная карта Омской области» и фильм о традиционных чалдонских калачах. Презентация прошла 18 февраля в Сибирском культурном центре. Гостям также устроили дегустацию авторского чая «Чалдоны», а на Масленицу пообещали массовое чаепитие с гастрономическим рекордом.
Новый цифровой гид собрал информацию о блюдах всех 32 районов региона. В буклете указано, какое блюдо считается уникальным для территории, когда его лучше пробовать и с какими туристическими событиями это связано. Проект представила заместитель министра культуры Омской области Светлана Бакулина.
«Каждый месяц в регионе проходит какое-то событие — фестиваль, праздник или туристический маршрут, внутри которого можно познакомиться с уникальной кухней. Мы собрали все предложения, которые дают возможность попробовать уникальную сибирскую кухню в течение всего года», — отметила она.
По словам руководителя Центра нематериального наследия и креативных индустрий Государственного центра народного творчества Виктории Багринцевой, Омская область обладает богатым этнокультурным наследием, а чалдонская кухня становится одним из гастрономических брендов региона, сообщает «Омскрегион».
«Вообще мы первые обратили внимание на культуру чалдонов, на эту специфичную черту сибирской идентичности. То, что нас выделяет на карте России, окутано тайной происхождения этнографической группы русских в Сибири. Даже лингвисты не могут точно сказать происхождение слова “чалдон”, — поделилась Багринцева.
В буклете, к примеру, для Большеуковского района указаны сибирские шанежки — лепешки из кислого теста с начинкой и сметаной. Их предлагают попробовать в рамках маршрута историко-культурного музея-заповедника «Московско-сибирский тракт».
«Не во всех районах жители воспринимают свою кухню как уникальность. Для многих это обыденность: “Ну, готовим и готовим, разве это достояние?” — отметила Бакулина. — Но сейчас идет тенденция погружения в традицию, сохранения, поиска своих корней. Важно не просто узнать историю, но и найти связь с этой традицией. Когда ты читаешь и вдруг понимаешь: у меня в семье тоже такое есть — значит, мы невольно являемся носителями этой самой традиции».
В завершение мероприятия владелица чайно-кофейной сети «VINTAGE» Елена Михайлова презентовала авторский чай «Чалдоны». Купаж включает красный китайский чай, рябину, иван-чай, черемуху, гречиху, морковь и медовые гранулы.
22 февраля в 12:00 на Любинском проспекте (0+) планируют заварить 45 килограммов чая и разлить 10 тысяч стаканов. Организаторы рассчитывают установить гастрономический рекорд. В дальнейшем проект «Вкусная карта Омской области» планируют развивать и выпустить печатную версию буклета.