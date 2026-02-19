В Омске представили цифровой гастрономический гид по 32 районам

«Не во всех районах жители воспринимают свою кухню как уникальность. Для многих это обыденность: “Ну, готовим и готовим, разве это достояние?” — отметила Бакулина. — Но сейчас идет тенденция погружения в традицию, сохранения, поиска своих корней. Важно не просто узнать историю, но и найти связь с этой традицией. Когда ты читаешь и вдруг понимаешь: у меня в семье тоже такое есть — значит, мы невольно являемся носителями этой самой традиции».