Фальшивый QR: казахстанцев предупредили о новой уловке мошенников

«QR-код невозможно “прочитать” глазами — перед нами всего лишь черно-белый квадрат, а реальный адрес открывается только после сканирования. Человек заранее не видит, куда именно ведет ссылка, и поэтому ориентируется не на технические признаки, а на внешний контекст: табличку, логотип, знакомую обстановку. Этим и пользуются мошенники. Они не пытаются сломать защиту банков, они используют поведение людей: привычку к бесконтактным оплатам, доверие к знакомому интерфейсу и оформлению; спешку в очередях, на парковке или при доставке и автоматизм действий», — говорят специалисты.