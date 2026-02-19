Адвокат Виктора Гончарова попросил вернуть дело в прокуратуру

Дело бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова попросили вернуть в прокуратуру. С таким обращением выступил адвокат подсудимого, сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
Сторона защиты утверждает, что необходимо дополнительное расследование, так как «предварительное следствие было проведено на крайне низком уровне» и с нарушениями при составлении обвинительного заключения.
Заседание отложили. Прокуроров должны заслушать 25 февраля.
Напомним, в конце января 2026 года в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону начался процесс в отношении предпринимателя и бывших областных чиновников, в том числе, в отношении экс-замгубернатора региона Виктора Гончарова.
Подозреваемым в зависимости от степени участия в деле предъявили обвинения по статьям «Превышение должностных полномочий» (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По данным следствия, в 2018 году чиновники помогли группе компаний, работающей в сфере производства мяса птицы, получить субсидии на уплату процентов по инвесткредитам. При этом финансовое положение организации не позволяло получить подобную поддержку. В итоге произошло незаконное расходование бюджетных средств на сумму более 155 млн рублей.
