Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Гаражную амнистию» могут продлить еще на 5 лет

Срок действия амнистии истекает 1 сентября 2026 года.

Источник: Нижегородская правда

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о продлении «гаражной амнистии». Срок действия упрощенного порядка оформления прав на гаражи и земельные участки под ними, истекающий 1 сентября 2026 года, предлагается продлить ещё на пять лет.

С инициативой выступили секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Как отметил Павел Крашенинников, такой механизм позволил тысячам граждан стать полноправными собственниками своего имущества, защитить его от сноса и получить возможность законно передавать его по наследству или продавать.

«Учитывая масштаб задачи и количество незарегистрированных объектов, мы считаем необходимым сохранить этот упрощённый порядок ещё на пять лет», — пояснил депутат.

По данным Росреестра, за 3,5 года действия закона россияне зарегистрировали более 746 тысяч гаражей и земельных участков. Лидерами по темпам оформления недвижимости стали Ленинградская, Омская, Московская, Саратовская, Тюменская области и Пермский край.

Напомним, в марте 2021 года Госдума единогласно одобрила закон о «гаражной амнистии». Для оформления собственности на гаражи, построенные до конца 2004 года, и земельные участки под ними необходимо подать одно заявление в органы местного самоуправления с документами, подтверждающими право на объект. Зарегистрировать имущество могут как пользователи таких объектов, так и их наследники или лица, приобретшие гараж у прежних владельцев.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что более 3 тысяч гаражей оформили нижегородцы по «гаражной амнистии».

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше