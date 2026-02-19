«Гаражную амнистию» могут продлить еще на 5 лет

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о продлении «гаражной амнистии». Срок действия упрощенного порядка оформления прав на гаражи и земельные участки под ними, истекающий 1 сентября 2026 года, предлагается продлить ещё на пять лет.
С инициативой выступили секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Как отметил Павел Крашенинников, такой механизм позволил тысячам граждан стать полноправными собственниками своего имущества, защитить его от сноса и получить возможность законно передавать его по наследству или продавать.
«Учитывая масштаб задачи и количество незарегистрированных объектов, мы считаем необходимым сохранить этот упрощённый порядок ещё на пять лет», — пояснил депутат.
По данным Росреестра, за 3,5 года действия закона россияне зарегистрировали более 746 тысяч гаражей и земельных участков. Лидерами по темпам оформления недвижимости стали Ленинградская, Омская, Московская, Саратовская, Тюменская области и Пермский край.
Напомним, в марте 2021 года Госдума единогласно одобрила закон о «гаражной амнистии». Для оформления собственности на гаражи, построенные до конца 2004 года, и земельные участки под ними необходимо подать одно заявление в органы местного самоуправления с документами, подтверждающими право на объект. Зарегистрировать имущество могут как пользователи таких объектов, так и их наследники или лица, приобретшие гараж у прежних владельцев.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что более 3 тысяч гаражей оформили нижегородцы по «гаражной амнистии».