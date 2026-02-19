Ричмонд
В Уфе пассажирам автобусов приходится перелезать через сугробы

Жители Уфы просят срочно расчистить остановку у аграрного университета.

Источник: Комсомольская правда

Жители Уфы обратили внимание на опасную ситуацию, сложившуюся возле остановки «Башкирский государственный аграрный университет». По словам горожан, автобусы не могут подъехать к остановочному павильону, поэтому пассажирам приходится выходить прямо на проезжую часть и карабкаться через высокие снежные валы. Особенно тяжело приходится пожилым людям и родителям с детьми, которые каждый раз рискуют здоровьем и жизнью. Уфимцы призывают власти срочно заняться расчисткой и привести остановку в безопасное состояние.

В администрации Советского района Уфы прокомментировали ситуацию. Чиновники сообщили, что уже запросили информацию по очистке остановки «БГАУ» у профильных ведомств и пообещали дать официальный ответ до 20 февраля.