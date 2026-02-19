Казахстанец выставил на продажу за 13 млн тенге собственную почку, но решение суда удивило

«В суде подсудимый М., признав вину, пояснил, что на совершение данного поступка его подтолкнули тяжелое материальное положение и нуждаемость в денежных средствах, в связи с чем он намеревался продать свой орган. С учетом того, что совершенное деяние относится к преступлениям средней тяжести и вред не причинен, суд применил Закон РК “Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан” и 5 февраля 2026 года освободил подсудимого М. от уголовной ответственности с прекращением производства по делу».Пресс-служба Туркестанского областного суда.