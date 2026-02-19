Аэропорт Семея оштрафовали на миллионы тенге из-за завышенных цен

По информации агентства, департамент АЗРК по области Абай провел расследование в отношении ТОО «Международный аэропорт Семей». По его завершении было установлено, что предприятие злоупотребляло доминирующим положением путем установления и поддержания монопольно высокой цены на авиатопливо при розничной реализации. Отмечается, что это является нарушением законодательства в области защиты конкуренции, предусмотренного подпунктом 1) статьи 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.
«По данному факту департаментом возбуждено административное дело. Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Семея ТОО признано виновным, наложен административный штраф в размере 8,8 млн тенге с конфискацией монопольного дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности, в сумме 8,5 млн тенге», — отметили в агентстве.
Постановление было обжаловало, однако Судебная коллегия по уголовным делам суда области Абай оставила постановление без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения. В настоящее время постановление суда вступило в законную силу. Кроме того, департаментом выдано предписание о прекращении установления и поддержания монопольно высокой цены, путем установления обоснованной цены при розничной реализации авиатоплива. Предписание исполнено предприятием в полном объеме.