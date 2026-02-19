Аэропорт Семея оштрафовали на миллионы тенге из-за завышенных цен

Постановление было обжаловало, однако Судебная коллегия по уголовным делам суда области Абай оставила постановление без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения. В настоящее время постановление суда вступило в законную силу. Кроме того, департаментом выдано предписание о прекращении установления и поддержания монопольно высокой цены, путем установления обоснованной цены при розничной реализации авиатоплива. Предписание исполнено предприятием в полном объеме.