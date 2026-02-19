СК Беларуси сделал заявление после гибели 12-летней девочки в ванной

Сообщив о трагедии, в СК напомнили белорусам о правилах безопасности. В ведомстве подчеркнули, что, находясь в воде, нельзя пользоваться электрическими устройствами. Также нельзя вставлять вилку электроприбора в розетку или прикасаться к работающим электроприборам мокрыми руками.