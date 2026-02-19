Ричмонд
СК Беларуси сделал заявление после гибели 12-летней девочки в ванной

СК Беларуси отреагировал на гибель 12-летней девочки из-за телефона в ванной комнате.

Источник: Комсомольская правда

В Следственном комитете сделали заявление после гибели 12-летней девочки в ванной в Ельске.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Ельске 12-летняя девочка погибла в ванной, когда взяла в руки телефон.

Сообщив о трагедии, в СК напомнили белорусам о правилах безопасности. В ведомстве подчеркнули, что, находясь в воде, нельзя пользоваться электрическими устройствами. Также нельзя вставлять вилку электроприбора в розетку или прикасаться к работающим электроприборам мокрыми руками.

— Не игнорируйте правила безопасности и напомните их еще раз своим детям, — заявили в СК.

Тем временем МВД предупредило об инсценировках похищения детей в Беларуси. Ранее МВД рассказало о попытке похищения 6-летнего ребенка иностранцем в Кобрине.

А еще мы писали, что белорусский подросток получил уголовку за подарки и покупки в TikTok.