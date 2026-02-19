Узбекистан и Казахстан укрепляют партнерство в сфере мирного атома и ядерной безопасности

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Директор Агентства «Узатом» Азим Ахмедхаджаев и посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов провели рабочую встречу, в ходе которой обменялись мнениями по ключевым аспектам казахстанско-узбекского сотрудничества в сфере мирного атома, реализации проекта АЭС в Джизакской области и вопросам ядерной и экологической безопасности в регионе, сообщает пресс-служба агентства по атомной энергии (Узатом).
«Казахстанская сторона высоко оценила вступление Узбекистана в Венскую конвенцию о гражданской ответственности за ядерный ущерб (вступило в силу с 7 февраля 2026 года), что создает важные правовые гарантии для соседних государств и подтверждает приверженность Узбекистана международным стандартам безопасности», — отметили в Узатоме.
Кроме того, рассмотрены перспективы сотрудничества в подготовке кадров, проведении научных исследований, радиоэкологическом мониторинге, обмене данными по экологическим и водным вопросам, а также по механизмам оперативного оповещения и реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.
Отмечена важность формирования постоянного рабочего канала связи между профильными ведомствами двух стран.
«Стороны выразили взаимный интерес к развитию кооперации в рамках регионального центра компетенций по атомной энергетике, включая возможные совместные образовательные программы, стажировки и экспертные консультации», — добавили в Узатоме.
Достигнута договоренность о продолжении диалога, в том числе в ходе планируемого рабочего визита представителей Агентства по атомной энергии Казахстана в «Узатом» в III-IV квартале 2026 года.
Участники переговоров подтвердили готовность действовать на основе открытости, прозрачности и взаимного доверия в интересах укрепления региональной энергетической безопасности и устойчивого развития.