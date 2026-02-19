Узбекистан и Казахстан укрепляют партнерство в сфере мирного атома и ядерной безопасности

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Директор Агентства «Узатом» Азим Ахмедхаджаев и посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов провели рабочую встречу, в ходе которой обменялись мнениями по ключевым аспектам казахстанско-узбекского сотрудничества в сфере мирного атома, реализации проекта АЭС в Джизакской области и вопросам ядерной и экологической безопасности в регионе, сообщает пресс-служба агентства по атомной энергии (Узатом).