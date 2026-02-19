СК: после нападения на школьника в Александровске завели дело о покушении

Life со ссылкой на Shot добавил, что в конфликт школьников вмешались учителя — они отобрали у нападавшего оружие и вызвали сотрудников полиции. Mash также уточнил, что после случившегося пострадавший подросток какое-то время просидел в столовой. Он не попросил помощи у поваров, а обратился к классному руководителю, после чего тот вызвал скорую. Первую помощь мальчику оказали учителя ОБЖ и физики, которые зажали рану прокладкой.