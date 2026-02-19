Ричмонд
Режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за непогоды

В Ростове режим повышенной готовности из-за непогоды продлится до 24 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону возможны гололедица, мокрый снег и ветер до 15−20 м/с. В связи с этим до полудня 24 февраля ввели режим повышенной готовности, сообщил глава города Александр Скрябин.

— Поручил провести противогололедную обработку улично-дорожной сети, мостов, путепроводов, спусков и подъемов. Особое внимание нужно уделить тротуарам, остановкам, подходам к школам, детским садам и другим социальным объектам, — написал в своем телеграм-канале Александр Скрябин.

Глава города попросил всех быть внимательными и осторожными. Нужно учитывать погодные условия при передвижениях по городу. В экстренных ситуациях необходимо звонить по номеру «112».