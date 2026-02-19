Госавтоинспекция будет контролировать перевозку пассажиров в маршрутках

МИНСК, 19 фев — Sputnik. Госавтоинспекция с 19 февраля проводит республиканское профилактическое мероприятие для повышения безопасности перевозок пассажиров маршрутками, сообщили в пресс-службе МВД.
Как отметили в ведомстве, инспекторы уделят повышенное внимание эксплуатации неисправного транспорта, использованию зимних шин, выявлению нарушений правил маневрирования и обгона, а также превышению скорости и проезда на запрещающий сигнал светофора.
«Также на особом контроле — пресечение правонарушений при перевозке пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, в том числе с превышением количества посадочных мест», — говорится в сообщении.
В МВД уточнили, что для повышения эффективности контрольных мероприятий планируется использовать системы мониторинга общественной безопасности.
В министерстве также сообщили, что должностные лица, которые нарушили установленный порядок выпуска водителей или отправили на маршрут технически неисправный транспорт, будут привлекаться к административной ответственности.