Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госавтоинспекция будет контролировать перевозку пассажиров в маршрутках

Для повышения эффективности контрольных мероприятий планируется использовать системы мониторинга общественной безопасности.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 фев — Sputnik. Госавтоинспекция с 19 февраля проводит республиканское профилактическое мероприятие для повышения безопасности перевозок пассажиров маршрутками, сообщили в пресс-службе МВД.

Как отметили в ведомстве, инспекторы уделят повышенное внимание эксплуатации неисправного транспорта, использованию зимних шин, выявлению нарушений правил маневрирования и обгона, а также превышению скорости и проезда на запрещающий сигнал светофора.

«Также на особом контроле — пресечение правонарушений при перевозке пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, в том числе с превышением количества посадочных мест», — говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что для повышения эффективности контрольных мероприятий планируется использовать системы мониторинга общественной безопасности.

В министерстве также сообщили, что должностные лица, которые нарушили установленный порядок выпуска водителей или отправили на маршрут технически неисправный транспорт, будут привлекаться к административной ответственности.