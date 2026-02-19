Врачи областной больницы № 1 будут ежемесячно приезжать в Ивдель

— С марта туда запланированы ежемесячные выезды кардиолога, эндокринолога, гастроэнтеролога и врача УЗИ. Кроме того, будет организован отбор пациентов на плановые операции, для проведения которых два раза в месяц в Ивдель будут выезжать наши хирурги, — рассказала заместитель главного врача СОКБ № 1 по организационно-методической и клинико-экспертной работе Наталья Харламова.