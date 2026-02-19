Врачи областной больницы № 1 будут ежемесячно приезжать в Ивдель

Врачи Свердловской областной больницы № 1 посетят 10 районов региона, а также будут ежемесячно приезжать в Ивдель. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области. В этом году специалисты посетят Североуральск, Невьянск, Туринск, Новую Лялю, Сухой Лог, Артемовский, Верхотурье, а также поселки Шаля и Арти.
В Ивдель в связи с присоединением больницы к СОКБ № 1 врачи начнут выезжать уже весной.
— С марта туда запланированы ежемесячные выезды кардиолога, эндокринолога, гастроэнтеролога и врача УЗИ. Кроме того, будет организован отбор пациентов на плановые операции, для проведения которых два раза в месяц в Ивдель будут выезжать наши хирурги, — рассказала заместитель главного врача СОКБ № 1 по организационно-методической и клинико-экспертной работе Наталья Харламова.
Во время первого в этом году выезда специалисты проконсультировали 44 пациента Белоярской центральной районной больницы. Офтальмолог осмотрел 14 пациентов, а эндокринолог и невролог — по 15 человек. Трое пациентов получили направление на госпитализацию, а еще двоих — в СОКБ № 1 на операцию.