Производство для препарата от оспы обезьян планируют сертифицировать весной

«Нами при поддержке Минобрнауки были созданы чистые помещения, которые позволяют производить субстанции лекарственных препаратов. В настоящий момент ведется их сертификация. Мы очень надеемся, что этой весной мы это закончим. Основной мотивацией у нас как раз был выпуск препарата, который бал разработан у нас против оспы вместе с производственным объединением “Вектор”, — сказала она, добавив, что центр “Вектор” готов обеспечить госзаказ для выпуска препарата.