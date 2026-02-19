В Омске задержали 19-летнего сотрудника маркетплейса за кражу телефонов

Как установили оперативники, хищение смартфонов совершил работник склада, дежуривший в ночное время. Он присвоил дорогостоящие гаджеты на суббу 399 тысяч рублей. Один аппарат был похищен из кабинета старшего смены, два других — из товарного ящика на территории склада. Интересно, что 19-летний парень больше года работал на складе, и ранее не был замечен в нарушении дисциплины.