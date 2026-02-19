В Омске задержали 19-летнего сотрудника маркетплейса за кражу телефонов

Сотрудники уголовного розыска по городу Омску установили причастность работника распределительного центра маркетплейса к хищению дорогостоящих гаджетов. С заявлением о пропаже техники обратился представитель распределительного центра. Мужчина рассказал, что пропажу обнаружили при перераспределении товара со склада на улице Айвазовского.
В полицию поступило заявление от представителя распределительного центра о пропаже трех мобильных телефонов общей стоимостью 339 000 рублей.
Как установили оперативники, хищение смартфонов совершил работник склада, дежуривший в ночное время. Он присвоил дорогостоящие гаджеты на суббу 399 тысяч рублей. Один аппарат был похищен из кабинета старшего смены, два других — из товарного ящика на территории склада. Интересно, что 19-летний парень больше года работал на складе, и ранее не был замечен в нарушении дисциплины.
Задержать молодого человека удалось на съемной квартире на улице Марка Никифорова. К моменту задержания он успел реализовать похищенные устройства, получив за них 90 000 рублей. На допросе у следователя задержанный подробно описал способ совершения кражи: телефоны он прятал под кофту, а в туалете перекладывал в нижнее белье для проноса через контрольно-пропускной пункт в раздевалку.
Следователем отдела полиции № 2 Управления МВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за кражу с причинением значительного ущерба гражданину. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Расследование уголовного дела продолжается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
«На нас летел горящий пепел»: очевидцы рассказали о пожаре на 22-ом этаже в Омске.