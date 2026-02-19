Член коллегии судей Башкирии досрочно ушел в отставку

Член квалификационной коллегии судей Башкирии Александр Васильев, представлявший в этом органе общественность, досрочно прекратил свои полномочия. Соответствующее постановление подписал председатель Госсобрания республики Константин Толкачев.
Как указано в документе, опубликованном на портале правовой информации Башкортостана, Васильев сам написал заявление о добровольном сложении полномочий. Постановление вступило в силу еще 13 февраля.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.