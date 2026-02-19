Ричмонд
Член коллегии судей Башкирии досрочно ушел в отставку

Александр Васильев добровольно сложил полномочия члена квалификационной коллегии.

Источник: Комсомольская правда

Член квалификационной коллегии судей Башкирии Александр Васильев, представлявший в этом органе общественность, досрочно прекратил свои полномочия. Соответствующее постановление подписал председатель Госсобрания республики Константин Толкачев.

Как указано в документе, опубликованном на портале правовой информации Башкортостана, Васильев сам написал заявление о добровольном сложении полномочий. Постановление вступило в силу еще 13 февраля.

