Прокуратура раскрыла причину задержания экс-заместителя представителя исполкома в Гродненском районе

Взятки коррупционер получал за обеспечение участия и победы этих фирм в процедурах закупок по выбору подрядной и субподрядной организаций, исполнения договоров на строительные, ремонтные и монтажные работы в районе. А также за то, чтобы фирмы своевременно получали из бюджета деньги в аванс и досрочную оплату выполненных работ.