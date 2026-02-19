Прокуратура раскрыла причину задержания экс-заместителя представителя исполкома в Гродненском районе

Прокуратура Гродненской области сообщила подробности уголовного дела о взятках против экс-заместителя председателя исполкома.
Правоохранители установили, что, будучи заместителем руководителя одного из органов исполнительной и распорядительной власти Гродненского района, фигурант получал взятки за решение вопросов, входящих в его компетенцию. В частности, с декабря 2023-го по июль 2025-го чиновник на территории Гродно и Гродненского района систематически получал от двух представителей коммерческих структур деньги и стройматериалы в качестве вознаграждения.
Взятки коррупционер получал за обеспечение участия и победы этих фирм в процедурах закупок по выбору подрядной и субподрядной организаций, исполнения договоров на строительные, ремонтные и монтажные работы в районе. А также за то, чтобы фирмы своевременно получали из бюджета деньги в аванс и досрочную оплату выполненных работ.
Экс-зампреда будут судить за неоднократное получение взяток (ч.3 ст. 430 Уголовного кодекса Беларуси). До суда он заключен под стражу.
