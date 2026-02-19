Ричмонд
Жителей Самары предупредили о лже-извещениях на проверку счетчиков

В почтовых ящиках Самары снова появились «официальные» бумаги от сомнительной «Метрологической службы».

Источник: Минэнерго Самарской области

В Самаре участились случаи распространения фальшивых уведомлений о необходимости срочной проверки приборов учета воды. Под видом официальных извещений горожанам подбрасывают бумаги от организации «Метрологическая служба. Самара». На самом деле такие сообщения не имеют ничего общего с реальными проверками, сообщает минэнерго Самарской области.

«Проверка приборов учета осуществляется в нормативные сроки только аккредитованными организациями. Дата следующей проверки указана в паспорте счетчика или в личном кабинете ресурсоснабжающей компании», — рассказали в ведомстве.

Жителей призывают не поддаваться панике и не реагировать на подобные «извещения». Всю официальную информацию можно получить по телефону, указанному в квитанции, или через личный кабинет на сайте поставщика услуг.