Жителей Самары предупредили о лже-извещениях на проверку счетчиков

В Самаре участились случаи распространения фальшивых уведомлений о необходимости срочной проверки приборов учета воды. Под видом официальных извещений горожанам подбрасывают бумаги от организации «Метрологическая служба. Самара». На самом деле такие сообщения не имеют ничего общего с реальными проверками, сообщает минэнерго Самарской области.
«Проверка приборов учета осуществляется в нормативные сроки только аккредитованными организациями. Дата следующей проверки указана в паспорте счетчика или в личном кабинете ресурсоснабжающей компании», — рассказали в ведомстве.
Жителей призывают не поддаваться панике и не реагировать на подобные «извещения». Всю официальную информацию можно получить по телефону, указанному в квитанции, или через личный кабинет на сайте поставщика услуг.