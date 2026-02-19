Ричмонд
Нижегородская ярмарка подготовила программу на Масленицу с 20 по 22 февраля

Предусмотрены концерты и квесты для детей.

Нижегородская ярмарка подготовила программу на Масленицу. Гуляния пройдут с 20 по 22 февраля 2026 года. Об этом сообщили представители ярмарки.

В эти выходные на Ярмарочной площади организуют фотозону, раздачу чая, полосу препятствий в валенках, логические игры. Поучаствовать в масленичных гуляниях все желающие смогут с 11:00 до 20:00.

У карусели и приставки в домике № 5 состоятся фиджитал-игры. Для гостей подготовили футбольное и хоккейное двоеборье, ритм-симулятор с 11:00 до 17:00.

С 11:00 до 15:00 21 февраля на Ярмарочной площади пройдет анимационная программа и гуляния.

Также предусмотрены концерты, квесты для детей (по предварительной регистрации), посиделки и чаепитие у печи, сжигание записок с невзгодами и миниатюрного чучела.

Мастер-классы в домиках (без предварительной записи) проведут 20 февраля 16:00—20:00 и 21—22 февраля 11:00—20:00.

Ранее мы писали, что нижегородские учреждения культуры подготовили программы на Масленицу.

