Нижегородская ярмарка подготовила программу на Масленицу с 20 по 22 февраля

Нижегородская ярмарка подготовила программу на Масленицу. Гуляния пройдут с 20 по 22 февраля 2026 года. Об этом сообщили представители ярмарки.
В эти выходные на Ярмарочной площади организуют фотозону, раздачу чая, полосу препятствий в валенках, логические игры. Поучаствовать в масленичных гуляниях все желающие смогут с 11:00 до 20:00.
У карусели и приставки в домике № 5 состоятся фиджитал-игры. Для гостей подготовили футбольное и хоккейное двоеборье, ритм-симулятор с 11:00 до 17:00.
С 11:00 до 15:00 21 февраля на Ярмарочной площади пройдет анимационная программа и гуляния.
Также предусмотрены концерты, квесты для детей (по предварительной регистрации), посиделки и чаепитие у печи, сжигание записок с невзгодами и миниатюрного чучела.
Мастер-классы в домиках (без предварительной записи) проведут 20 февраля
Ранее мы писали, что нижегородские учреждения культуры подготовили программы на Масленицу.
0+