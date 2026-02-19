Самолет Иркутск — Усть-Кут ушел на запасной аэродром в Братск

Самолет ATR-72, летевший из Иркутска в Усть-Кут, не смог приземлиться в пункте назначения из-за нелетной погоды и ушел на запасной аэродром в Братск. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
— Лайнер с 68 пассажирами вылетел из Иркутска 19 февраля 2026 года в 14:00 и по плану должен был вернуться обратно в 18:10. Однако в 16:22 он приземлился в Братске. Здесь самолет дозаправят и проведут необходимое техобслуживание. Пассажиры ждут улучшения погоды в здании аэровокзала, — уточнили работники.
Это уже второй подобный случай за неделю: в прошлую субботу, 14 февраля, другой борт по тому же маршруту тоже уходил в Братск из-за погодных условий в Усть-Куте.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что 19 февраля войдет в историю Иркутска. Иркутский Гидрометцентр следит за погодой почти 140 лет — и такого тепла в середине февраля ни разу не фиксировали (до сегодняшнего дня). Подробности здесь.