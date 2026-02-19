Самолет Иркутск — Усть-Кут ушел на запасной аэродром в Братск

— Лайнер с 68 пассажирами вылетел из Иркутска 19 февраля 2026 года в 14:00 и по плану должен был вернуться обратно в 18:10. Однако в 16:22 он приземлился в Братске. Здесь самолет дозаправят и проведут необходимое техобслуживание. Пассажиры ждут улучшения погоды в здании аэровокзала, — уточнили работники.